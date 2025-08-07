МВнР подчерта ангажираността на България в рамките на Комитета на ООН за мирно използване на космоса

Ангажираността на България в рамките на Комитета на ООН за мирно използване на космоса подчерта заместник-министърът на външните работи Николай Павлов на среща в министерството с директора на Службата на ООН по въпросите на космическото пространство (UNOOSA) Аарти Хола-Майни, съобщиха от ведомството на сайта си.

В срещата участваха и заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов и Мира Йосифова, директор на дирекция „Политики и анализи“ на Министерството на иновациите и растежа, както и Ваня Бучова, главен програмен директор на българската компания „Ендуросат“, специализирана в разработката и производството на наносателити, спътникова инфраструктура и софтуер за управление на космически мисии.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между България и UNOOSA в контекста на нарастващата роля на страната ни в международните усилия за мирно използване на космоса, в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие и глобалната визия за приобщаващо и справедливо използване на космическото пространство.

Николай Павлов отбеляза дългогодишната традиция на България в областта на космическите изследвания и акцентира върху стремежа на страната към развитие на конкурентоспособен космически сектор чрез подкрепа за индустрията, академичната общност и млади таланти. Той подчерта усилията на правителството за задълбочаване на международното сътрудничество, включително с Европейската космическа агенция и ООН, както и реализирането на проекти с висока добавена стойност. Павлов изрази силна подкрепа за дейността на UNOOSA и подчерта ангажираността на България в рамките на Комитета на ООН за мирно използване на космоса, който бе определен като уникална платформа за изграждане на международни норми, насоки и доверие.

Заместник-министър Ангелов подчерта, че Министерството на иновациите и растежа е силно ангажирано по въпросите за космическото пространство, като основна контактна точка на страната в областта. Космосът и сигурността са включени като шести стълб в националната стратегия за интелигентна специализация, информира той.

Хола-Майни подчерта впечатляващия напредък на България в космическата област, като я определи като „скрит скъпоценен камък“ в международната космическа общност. Тя оцени високо приноса на частния сектор и на академичната общност.

Аарти Хола-Майни заема поста директор на Службата на ООН по въпросите на космическото пространство със седалище във Виена от 2023 г. Службата координира международните усилия в областта на космическите дейности и има ключова роля в прилагането на програмите на ООН, свързани с мирното използване на космоса, регистрацията на обекти, изстреляни в орбита, както и поддържането на диалог между държавите в рамките на Комитета на ООН по мирно използване на космическото пространство, посочват от външното ни министерство.

В края на 2024 г. директорът на НАСА Бил Нелсън беше на посещение в Румъния и България, припомня БТА. Целта на посещението беше продължаване на усилията за задълбочаване на международното сътрудничество и насърчаване на мирното използване на Космоса.