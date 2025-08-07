Александър Исак няма да играе за Нюкасъл в контролите през уикенда

Нападателят Александър Исак няма да играе в контролите на английския футболен клуб Нюкасъл през уикенда, съобщава Daily Mail. "Свраките" ще бъдат домакини на Еспаньол в петък и на Атлетико Мадрид в събота.

Исак тренира отделно от своите съотборници от началото на седмицата и това бе решение на мениджъра Еди Хау.

Ако напусне Нюкасъл, Исак почти със сигурност ще заиграе за Ливърпул, чиято първа оферта на стойност 110 милиона паунда бе отхвърлена от "свраките". Мърсисайдци обаче договориха с Ал Хилал изходящ трансфер на Дарвин Нунес и скоро ще отправят втора оферта за шведския национал.