Подробно търсене

Китай тества космически кораб, с който се надява да изпрати човек на Луната

Теодора Йорданова
Китай тества космически кораб, с който се надява да изпрати човек на Луната
Китай тества космически кораб, с който се надява да изпрати човек на Луната
Снимката е илюстративна: AP Photo/Michael Sohn, File
Пекин,  
07.08.2025 18:43
 (БТА)

Китай проведе тест на свой лунен модул за кацане, който трябва да изпрати първия китаец на Луната преди 2030 г., съобщиха от програмата за Китайски космически пилотирани полети, цитирани от Ройтерс.

Системите за излитане и кацане на модула преминаха цялостна проверка на обект в провинция Хъбей, проектиран така, че да симулира повърхността на Луната със специално покритие, което имитира лунната почва, с камъни и кратери.

Модулът, носещ името Lanyue, което на мандарин означава „лунна прегръдка. Той ще бъде използван за транспортиране на астронавти между лунната орбита и повърхността, но също ще изпълнява ролята и на пространство за живеене, източник на енергия и център за данни, след като се кацне , съобщиха от програмата.

Китай пазеше в тайна детайлите за начинанието си за осъществяване на пилотиран космически полет до Луната, но разкри подробностите в момент, в който САЩ се стремят да настигнат бързо напредващата китайска космическа програма.

НАСА планира да изпрати астронавти около Луната през април 2026 г., а през 2027 г. планира мисия с кацане на лунната повърхност.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

06.08.2025 08:41

НАСА потвърди плановете си да построи ядрен реактор на Луната

Изпълняващият длъжността директор на НАСА Шон Дъфи потвърди информациите за плановете на агенцията да изгради ядрен реактор на Луната, съобщи ДПА. „Ние се състезаваме за Луната, състезаваме се с Китай за Луната. И, за да имаме база на Луната, ни

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:12 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация