Подробно търсене

Борусия Дортмунд е пред окончателна раздяла с нападателя Себастиен Алер

Кремена Младенова
Борусия Дортмунд е пред окончателна раздяла с нападателя Себастиен Алер
Борусия Дортмунд е пред окончателна раздяла с нападателя Себастиен Алер
снимка: AP Photo/Sunday Alamba
Дортмунд,  
07.08.2025 18:43
 (БТА)

Борусия Дортмунд е пред окончателна раздяла със Себастиен Алер през настоящото лято, като грандът от Бундеслигата ще бъде задължен да му плати обезщетение. Алер е на прага на нов трансфер в нидерландския Утрехт, пише германският вестник Bild.

Националът на Кот д'Ивоар прекара втората половина на миналия сезон под наем в същия отбор и успя да подобри формата си. В 18 официални мача 31-годишният футболист отбеляза шест гола и добави една асистенция. 

Борусия Дортмунд няма да получи трансферна сума за Алер, който пристигна от Аякс за 31 милиона евро през 2022 година и е един от най-добре платените играчи в тима със заплата от около 10 милиона евро годишно.

Bild посочва, че германският клуб ще трябва да плати обезщетение на Себастиен Алер от около 2 милиона евро. Договорът на нападателя изтича следващото лято, но той не попада в сметките на клуба от миналия сезон, когато беше привлечен Серу Гираси.

/КМ/

Свързани новини

04.08.2025 14:40

Проливен дъжд и подгизнал терен провалиха първата планирана тренировка на Борусия Дортмунд в Австрия

Първата планирана тренировка на Борусия Дортмунд по време на предсезонния лагер на германския отбор в Австрия стана жертва на подгизнал терен - същото място, което саудитският Ал Насър на Кристиано Роналдо напусна по-рано от предвиденото поради
20.05.2025 11:08

Борусия Дортмунд иска да привлече Джоб Белингам още преди Световното клубно първенство

Ръководството на Борусия Дортмунд работи по представянето на официална оферта за Джоб Белингам от Съндърланд. Планирани са допълнителни разговори през следващите дни, съобщава германската телевизия Sky Sports
30.12.2024 15:02

Динамо Загреб с интерес към нападателя Себастиен Алер, той обмисля ново начало в Утрехт

Нападателят на Борусия Дортмунд Себастиен Алер, който играе под наем в испанския Леганес, е привлякъл интереса на Динамо Загреб, но в момента обмисля ново начало в нидерландския Утрехт, пише германският вестник "Билд"
17.12.2024 10:43

Борусия Дортмунд проверява състоянието на защитника Юлиан Риерсон, колабирал на мача с Барселона

Германският Борусия Дортмунд проверява състоянието на норвежкия защитник Юлиан Риерсон, който е колабирал в тунелите на стадион "Сигнал Идуна Парк" на полувремето в мача срещу Барселона и е трябвало да остане да лежи в съблекалнята

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:16 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация