Четвъртокласници се запознаха с историята на Нови пазар по повод 142-годишнината от обявяването му за град

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Ученици от Нови пазар се запознаха с историята на града си в библиотека "Иван Радоев". Снимка: Библиотека към Народно читалище „Христо Ботев-1872“ в Нови пазар
Шумен ,  
10.12.2025 17:55
 (БТА)

Четвъртокласници от Средно училище „Хан Исперих” в Нови пазар се запознаха с историята на родния им край. Поводът е 142-годишнината от обявяването на Нови пазар за град, на 10 декември 1883 г.. Това съобщи на БТА днес библиотекарят в детския отдел на библиотека „Иван Радов” към Народно читалище „Христо Ботев-1872“ Андрей Андреев, който е водил занятието и е разказал на децата историята на местната общност от Освобождението до наши дни.

За децата организирахме и викторина, свързана с Нови пазар, включваща по пет въпроса за географията, миналото и съвременния културен живот в града. На най-добре представилите се връчихме грамоти, отбеляза Андреев. 

„Друга дейност, свързана с важната дата е представянето на авторката Роси Жекова, която дълги години е живяла в Нови пазар, в сайта на читалището. До края на годината там ще бъде публикувана и подновената дигитална колекция „Новопазарска околия - минало и настояще”, която ще бъде допълнена за трети път“, каза той. 

/АУ/

Списание ЛИК

