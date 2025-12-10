Четвъртокласници се запознаха с историята на Нови пазар по повод 142-годишнината от обявяването му за град

Четвъртокласници от Средно училище „Хан Исперих” в Нови пазар се запознаха с историята на родния им край. Поводът е 142-годишнината от обявяването на Нови пазар за град, на 10 декември 1883 г.. Това съобщи на БТА днес библиотекарят в детския отдел на библиотека „Иван Радов” към Народно читалище „Христо Ботев-1872“ Андрей Андреев, който е водил занятието и е разказал на децата историята на местната общност от Освобождението до наши дни.

За децата организирахме и викторина, свързана с Нови пазар, включваща по пет въпроса за географията, миналото и съвременния културен живот в града. На най-добре представилите се връчихме грамоти, отбеляза Андреев.

„Друга дейност, свързана с важната дата е представянето на авторката Роси Жекова, която дълги години е живяла в Нови пазар, в сайта на читалището. До края на годината там ще бъде публикувана и подновената дигитална колекция „Новопазарска околия - минало и настояще”, която ще бъде допълнена за трети път“, каза той.