Книгата "Антарктида – история, природа, българските полярници" на проф. Христо Пимпирев и Иглика Трифонова ще бъде представена в Гоце Делчев

Книгата "Антарктида – история, природа, българските полярници" на проф. Христо Пимпирев и фотографът и журналист Иглика Трифонова ще бъде представена в Гоце Делчев, съобщиха от пресцентъра на местната общинска администрация. Събитието ще се състои на 11 декември от 18:00 часа в Дом на културата „Пейо Яворов“.

Книгата съдържа три части и е научнопопулярна, събрала както исторически данни от откриването на континента до най-новите факти за всичко, което се случва на него (вкл. до юли 2025 г.), информират издателите. Тя показва общата картина на континента и как българите се вписваме в нея с това, което правим.

Проф. Христо Пимпирев е преподавател, учен и полярен изследовател. Председател на Българския антарктически институт и директор на Националния център за полярни изследвания. Ръководител на 33 български антарктически експедиции. Автор на 13 книги, 10 документални филма, един игрален филм и над 250 научни публикации. Носител на над 20 награди, сред които и „Ордена на Исабел Католическа“, присъден му с указ на краля на Испания Фелипе Шести. Проф. Пимпирев е включен в световна класация на стоте най-изявени полярни изследователи на земята. Неговото име носят Пимпирев връх на о. Александър, Пимпирев ледник и Пимпирев бряг на о. Ливингстън в Антарктида, както и новооткрит вид микроскопично водорасло (Muelleria pimpireviana).

Иглика Трифонова е участник в шест български експедиции до Антарктида. Като фотограф и журналист публикува в български и чужди медии. Дългогодишен председател на Асоциацията на младите полярни изследователи (APECS България). Член на Съюза на българските журналисти и на Българския антарктически институт. През 2022 г. е включена в световна класация на стоте жени в полярната наука и образование, които вдъхновяват следващи поколения млади изследователи да станат полярни учени. През 2023 г. на нейно име е кръстен нос Трифонова на о. Ливингстън за приноса й в популяризирането на Антарктика.