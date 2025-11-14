„Кракра джаз фест“ превръща Перник в сцена на световния джаз, каза д-р Кристиан Петров от Община Перник

„Кракра джаз фест“ превръща Перник в сцена на световния джаз, посочи д-р Кристиан Петров, експерт „Връзки с обществеността“ към Община Перник, който е част от екипа, осъществяващ музикалната проява. Поводът е октомврийският брой на сп. ЛИК, чиято тема е „България в джаза“.

„Идеята за създаването на фестивала „Кракра джаз фест“ се появява от желанието да се покаже артистичната страна на Перник - град с богато индустриално минало, но и с потенциал за културно вдъхновение. Под сянката на крепостта на легендарния Кракра Пернишки и сред хълмовете с вековна история, музиката на свободата - джазът намира своето място“, каза Петров.

Той припомни, че музикалният форум се провежда ежегодно от 2023 г., а четвъртото му издание ще се състои между 14 и 16 август 2026 година.

От старта си до сега „Кракра джаз фест“ привлича световноизвестни изпълнители. Сред гостите са номинираната за „Грами“ Тана Алекса, австралийската група Brekky Boy, датската басистка Ида Нилсен, известна със сътрудничеството си с американския актьор и музикант Принс, американската певица Джудит Хил, работила с Майкъл Джексън и Стиви Уондър. В последното издание публиката се наслади на британската формация Stereo MC’s, групата Fun Lovin’ Criminals, гръцката джаз дива Лия Хайд и ямайските реге легенди Black Uhuru, допълни Петров.

Той разказа, че подготовката за фестивала започва няколко месеца предварително, като основният приоритет е селекцията на артисти, създаващи усещане за общност и емоция. Провеждането на събитието на крепостта „Кракра Пернишки“ изисква сериозна логистична организация - изграждане на сцена, озвучаване и техническо обезпечаване. Активният процес по подготовката отнема между четири и шест месеца, но планирането на следващото издание започва веднага след края на фестивала, обясни Петров.

Той уточни, че организаторите планират нови елементи за следващото издание на „Кракра джаз фест“. Сред тях са повече изпълнители от различни жанрове, съвместни проекти между български и чуждестранни музиканти, джем сешъни, уъркшопи и разговори с артистите. Целта е фестивалът да остане жив, любопитен и вдъхновяващ, съчетавайки традиция и новаторство.

Според Кристиан Петров музикалните вкусове на перничани са се променили под влияние на джаза и съпътстващите го жанрове - реге, блус и фънк. „Фестивалът е място за всички, независимо от индивидуалните музикални предпочитания, и се превръща в пространство за емоционално споделяне и културен обмен“, посочи той.

Организаторите активно работят с партньорски организации от различни държави, предоставяйки сцена за международни артисти и обогатявайки програмата с разнообразни стилове. Целта е Перник да се утвърди като точка на световната джаз карта, а музиката да надхвърля граници.

Кристиан Петров е роден през 1989 г. в Перник и е завършил социология, културен туризъм и управление на туризма. Притежава докторска степен по „Социология, антропология и науки за културата“ и има дългогодишен опит в културния мениджмънт, включително в Министерство на културата и общинската администрация в Перник. Според него академичната подготовка и практическият опит са ключът към създаването на събития с характер и професионализъм, които оставят трайно впечатление.