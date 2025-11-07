Джаз музиканти от България, Унгария и Финландия си дават среща на фестивал в Русе

Поредното издание на Jazz Fest Ruse ще събере световни имена на джаза на 14-и и 15 ноември тази година в Доходното здание в Русе. Това съобщи в интервю за БТА Мариан Савов - директор на общинското предприятие "Русе Арт", което заедно с Общината е организатор на музикалния форум.

Във фестивала, чийто програмен директор е известният музикант Теодосий Спасов, ще участват джаз изпълнители от България, Унгария и Финландия.

Началото ще бъде поставено на 14 ноември, като на сцената ще излезе квартетът на Борислав Ясенов (флейта), в който участват пианистът Живко Братанов, Али Келов (бас китара) и Александър Каменов (ударни).

"Изтъкнатият флейтист и композитор Борислав Ясенов ще представи авторска програма, в която преплита традиции от българския фолклор с модерното звучене на съвременния джаз", обясни Савов.

Публиката ще може да чуе и види същата вечер и квартета на унгарския саксофонист Михай Борбей със специален гост Теодосий Спасов (кавал).

"Това е уникално сътрудничество между двама виртуози, което обединява кавала и саксофона в неповторим музикален диалог. В състава участват още Арон Талас (пиано), Балаш Хорват (бас китара) и Хонор Сабо (ударни)", обясни Савов. Вечерта ще завърши с традиционен джем сешън в Max Club в Русе.

Програмата във втория ден на фестивала предвижда изпълнения на финландската формация Peela. "Това е една от най-интересните групи на скандинавската джаз сцена. Със своя нео-соул и фънк звучене те предлагат свежа и модерна интерпретация на жанра", каза Савов.

Финалът на фестивала ще бъде поверен на Биг Бенд Русе, с диригент Димчо Рубчев. Програмата включва както класически суинг и български джаз композиции, така и нови аранжименти, изпълнени от солистите Надя Тончева, Петър Салчев и Михаил Йосифов. Вечерта ще приключи с джем сешън в Max Club в Русе.

Началото на джаз фестивала в Русе е поставено в края на 70-те години на миналия век от доайена на българския джаз Петър Петров-Парчето, който почина през януари 2013 година.

"Джаз фестивалът е една голяма отговорност, защото той е част от културния живот на Русе, част от самия град", каза Мариан Савов.