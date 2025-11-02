Подробно търсене

„Остава“ издава за първи път свой акустичен концерт от 2010 г., визия – екип „Остава“
София,  
02.11.2025 15:23
 (БТА)

„Остава“ издава за първи път свой акустичен концерт от 2010 г. Записът е направен в един от най-близките и искрени моменти в историята на групата. Концерт, в който характерното за „Остава“ звучене придобива нови нюанси, топлина и интимност, коментират от екипа на групата.

Албумът включва както песни като Sex in the Morning, „Понеделник“, „Шоколад“, „Мъничко човече“, „Ще дойдеш ли с мен“, така и редки концертни изпълнения, които групата не свири често на живо. Сред тях са Baby, Mexico, Stop, „Огледало“, Tomorrow, „Мини тяло“, „Фалшиво тяло“, Rock & Roll Song Designer и Mono.

„Това е нашият подарък за всички, които през годините ни подкрепят и пеят с нас. Тези песни носят спомена от една специална вечер, в която всичко беше честно, близко и живо. Радваме се, че можем най-после да я споделим“, разказва Свилен Ноев.

Издаването на концерта идва малко преди появата на най-новия студиен албум на групата. Той ще бъде представен първо в София с концерт на 5 декември в клуб „Дом“, след което ще гостува в Пловдив – на 11 декември, в Стара Загора – на 27 декември, и в Бургас – на 28 декември.

31.05.2025 12:39

„Остава“ представят най-новата си песен „Спомен“

Остава с нова песен – „Спомен“ e танцувална меланхолия с поглед към важните неща   Остава представят най-новата си песен „Спомен“ – парче, което съчетава меланхолия и танцувален ритъм, носталгия и светлина. Песента излиза във всички дигитални

