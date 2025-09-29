Банковата роля, плащанията към държавата и защитата на потребителите бяха сред обсъдените въпроси на срещи в Кърджали, Велики Преслав, Вълчедръм и Ракитово

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състояха днес в Кърджали, Велики Преслав, Вълчедръм и Ракитово.

Експертите разясниха основните етапи и срокове по приемане на еврото, правилата за двойното обозначаване на цените, както и въпроси, свързани с данъчни и осигурителни декларации, банкови сметки и лихви.

На информационната среща в Кърджали участие взеха представители на държавата и местните власти, които отговориха на въпроси свързани с осигурителните фондове и ролята на банките в процеса по въвеждане на еврото.

Експерти от КЗП и НАП разясниха на жители на Ракитово основни етапи и срокове в процеса по въвеждането на еврото в България. В срещата взеха участие старши инспекторите от КЗП Гергана Мерджанова и Борис Станков, както и директорът на офиса на НАП в Пазарджик Петко Петков. Мерджанова разясни на присъстващите, че през целия месец януари 2026 година може да се плаща в левове и евро, но търговците са задължени да връщат рестото в евро, освен при липса на наличност. Тя подчерта, че е нарушение, ако търговецът има налично евро, но върне ресто в левове.

На срещата във Велики Преслав директорът на офиса на НАП в Шумен Десислава Воденичарова каза, че системите на НАП са готови за работа с еврото. Тя отбеляза, че данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски ще се подават във валутата, която е официална парична единици в края на периода, за който се отнасят. След 1 януари 2026 г. всички публични вземания към държавата и общините ще се плащат в евро. Има изключение - в случаите, в които е възможно плащане в брой до 31 януари, ще може да се плаща и в лева, а след тази дата - само в евро. На 1 януари 2026 г. всички задължения и плащания ще бъдат превалутирани и закръглени автоматично, каза още Воденичарова. Главен инспектор Владимир Герчев от Териториално отделение - Варна на КЗП коментира, че възрастните хора срещат трудности при пазаруване при обявени цени в евро и лева, и често се заблуждават, като бъркат двете цени. Той заяви, че най-вероятно ще има опити за измами, свързани с еврото и възрастните хора, но се надява органите на реда ще вземат отношение към това.

Във Вълчедръм началникът на КЗП Елеонора Димитрова отбеляза, че целта на тези срещи е да се обсъди предстоящата промяна и да се предостави ясна информация на гражданите и търговците, за да се осъществи плавен преход според закона, без сътресения за потребителите. Тя припомни, че Законът за въвеждане на еврото е приет от Народното събрание през август 2024 година. В него е фиксиран курс от едно евро срещу 1,95583 лева, като законът гарантира, че цените няма да бъдат увеличавани необосновано и че сключените договори няма да подлежат на преподписване. Анушка Вълова, началник на дирекцията на НАП в Монтана обясни, че годишните данъчни декларации, които се подават до края на тази година, ще се подават в лева, така ще бъдат и визуализирани сумите при проверка чрез ПИК в интернет страницата на НАП. През януари 2026 година плащането ще е възможно в евро и лева, като при заплащане в лева банката автоматично ще превалутира в евро към НАП, а от февруари 2026 година плащанията ще се извършват само в евро.

Предстоят информационни срещи за въвеждане на еврото в България и в други населени места.