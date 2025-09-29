Въпроси за възможни затруднения на възрастните хора и за начина на контрол при некоректни търговци бяха поставени на среща за еврото във Вълчедръм

Поредна информационна среща за приемането на еврото като официална валута в България от 1 януари 2026 година се състоя днес в залата на Община Вълчедръм.

Присъстваха началникът на Териториалния отдел за областите Монтана, Враца и Видин към „Комисия за защита на потребителите“ (КЗП) Елеонора Димитрова, старши юристконсулт Снежинка Петрова и старши инспектор Ралица Иванова към КЗП, както и началникът на Офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в Монтана Анушка Вълова. Интерес към срещата проявиха предимно служители от общинската администрация, като други представители на местната общност не присъстваха. Специалистите разясниха механизмите и правилата около въвеждането на еврото.

Началникът на КЗП Елеонора Димитрова отбеляза, че целта на тези срещи е да се обсъди предстоящата промяна и да се предостави ясна информация на гражданите и търговците, за да се осъществи плавен преход според закона, без сътресения за потребителите.

Тя припомни, че Законът за въвеждане на еврото е приет от Народното събрание през август 2024 година. В него е фиксиран курс от едно евро срещу 1,95583 лева. Законът гарантира, че цените няма да бъдат увеличавани необосновано и че сключените договори няма да подлежат на преподписване. Предвидено е двойно обозначаване на цените от 8 август 2025 до 8 август 2026 година. За търговците е определен гратисен период до 8 октомври 2025 година, след който ще се налагат санкции. Към момента от извършените общо 85 проверки са изготвени предупреждения едва на 7 търговци, което е един добър резултат от проверките, съобщи Димитрова.

През периода на двойно обозначаване цените следва да бъдат изписвани едновременно в лева и евро, като размерът на шрифта трябва да е еднакъв. Не е поставено изискване коя валута да бъде изписана първа. За банковите и небанковите институции също важи задължението за двойно обозначаване.

Преизчисляването от левове в евро ще се извършва по официалния курс 1,95583, като не се допуска закръгляване. Цените на стоките и услугите се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Елеонора Димитрова поясни още, че от началото на 2026 година всички сметки в банки в левове ще бъдат превалутирани в евро. За период от шест месеца всички търговски банки и "Български пощи" ще обменят без такси левовете в евро до края на юни, а след това ще могат да поставят такси. Само БНБ ще обменя левовете в евро и след това без ограничение във времето.

Началникът на дирекцията на НАП в Монтана Анушка Вълова обясни, че годишните данъчни декларации, които се подават до края на тази година, ще се подават в лева, така ще бъдат и визуализирани сумите при проверка чрез ПИК в интернет страницата на НАП. През януари 2026 година плащането ще е възможно в евро и лева, като при заплащане в лева банката автоматично ще превалутира в евро към НАП, а от февруари 2026 година плащанията ще се извършват само в евро.

Присъстващи на срещата поставиха въпроси за възможни затруднения на възрастните хора и за начина на контрол при некоректни търговци.

Експертите уточниха, че ще бъде открита гореща телефонна линия за подаване на сигнали към КЗП. Димитрова допълни, че нарушения могат да се съобщават и на телефоните в КЗП, чрез мобилното приложение, както и директно в офиса на "Комисията за защита на потребителите" в Монтана.