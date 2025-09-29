"Орбелус" – първата сертифицирана винарна за био производство у нас

Винарна "Орбелус" е първата в България, сертифицирана за биологично производство, като изцяло био вина се произвеждат от момента на създаването ѝ през 2007 година досега. Това съобщи за БТА Владислав Желев, част от управленския екип на винарната.

Проектът за създаването на "Орбелус" започва през 2000 година, когато са закупени първите 72 декара земя в землището на петричкото село Капатово, по долината на река Струма, в подножието на Пирин. До 2010 година дружеството придобива над 200 декара, обособени в 20 самостоятелни минимасива в землищата на селата Кромидово, Капатово, Марикостиново и Хърсово.

Регионът е хълмист и се отличава с разнообразие на почвите – от канелено-горски, през песъкливо-глинести до слабо и средно каменисти. Лозята са разположени на 160 до 250 метра надморска височина. Във „Орбелус“ се отглеждат около 70 на сто червени сортове и около 30 на сто бели. Сред червените са международните Каберне Совиньон, Гренаш Ноар, Марселан, Сира, както и българските Рубин, Широка мелнишка и Ранна мелнишка. От белите лозя се отглеждат Сандански мискет, Вионие и Шардоне. По думите на Владислав Желев Асиртико също е интересен сорт, който добре се адаптира към тези географски ширини.

Концепцията за визията на винарната е тя да бъде с атрактивен дизайн, в хармония с природата. Дегустации се предлагат седем дни в седмицата, като в събота и неделя работното време е от 10:30 до 16:30 часа. Посетителите имат възможност за разходка, запознаване с историята на винарната и дегустация на вина. Дегустационната зала е с капацитет около 30 души и е подходяща за организиране на малки тържества.

Основната цел на "Орбелус" е да произвежда качествени, предимно купажни вина, с подчертана индивидуалност и с ясно усещане за произход. Философията на избата е, че процесът започва с избора на най-подходящо място, сортове и внимателно култивиране на лозята. Ето защо вината с наименование "Орбелус" – "Орбелус Мелник", "Орбелус Гетика" и "Орбелус Прима" – се правят единствено от собствени лозя, отглеждани по биологичен начин.

Всички лозя на "Орбелус" са сертифицирани съгласно българското и европейското законодателство за производство на биологично грозде. Специално внимание е отделено на традиционния за региона сорт Ранна мелнишка лоза, който присъства във всички червени вина на избата.

