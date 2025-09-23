"Хайнекен" ще придобие бизнеса с напитки и търговия на дребно на "Флорида Айс енд Фарм" в Коста Рика за 3,2 млрд. долара

Нидерландската пивоварна компания "Хайнекен" (Heineken) съобщи, че ще закупи бизнеса с напитки и търговия на дребно на "Флорида Айс енд Фарм Къмпани" (Florida Ice and Farm Company – FIFCO) в Коста Рика за 3,2 милиарда долара в брой, като по този начин ще разшири присъствието си в Централна Америка, предаде Ройтерс.

Чрез сделката "Хайнекен" ще придобие марката бира "Империал", която е част от вековна традиция в страната, както и бизнеса с безалкохолни напитки със собствени търговски марки и лиценз за бутилиране на продукцията на "ПепсиКо" (PepsiCo).

Сделката е постигната месеци, след като "Хайнекен" предупреди, че обемите ще бъдат по-слаби от очакваното до края на годината и че няма да променя прогнозата си за печалбата заради нестабилност, включително заради търговските мита на САЩ.

Компанията ще закупи оставащия дял от 75 на сто, който все още не притежава, в "Дистрибуидора Ла Флорида" (Distribuidora La Florida) – подразделението на "Флорида Айс енд Фарм Къмпани" за напитки, храни и търговия на дребно, включващо над 300 обекта в Коста Рика, както и операции в Салвадор, Гватемала и Хондурас.

Сделката включва и придобиване на 75 на сто дял в "Никарагуа Брюинг Холдинг" (Nicaragua Brewing Holding), 25 на сто дял в "Хайнекен Панама" (Heineken Panama) и пълно притежание върху бизнеса на "Флорида Айс енд Фарм Къмпани" с бира извън Коста Рика, включително в Мексико.

Сделката, която се очаква да бъде финализирана през първата половина на 2026 година, ще има незабавен положителен ефект върху оперативния марж и печалбата на акция преди извънредни елементи, уточниха от "Хайнекен". Компанията прогнозира, че нетният ѝ дълг ще нарасне с 3,2 милиарда евро (3,77 милиарда долара) след приключване на сделката.

"Хайнекен" започва партньорството си с "Флорида Айс енд Фарм Къмпани" през 1986 година, а през 2002 година придобива 25 на сто дял в "Дистрибуидора Ла Флорида". През 2024 година дружеството отчита приходи от 1,13 милиарда долара и оперативна печалба от 278 милиона долара, без да се включва американското подразделение на "Флорида Айс енд Фарм Къмпани".

"Флорида Айс енд Фарм Къмпани" произвежда бира, вина, безалкохолни напитки и храни, управлява пет производствени завода и 13 дистрибуторски центъра в Централна Америка, Доминиканската република, Мексико и САЩ и изнася продукция за повече от 10 държави. От "Хайнекен" уточниха, че "Флорида Айс енд Фарм Къмпани" проучва стратегически алтернативи за американското си дружество.