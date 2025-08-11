Пета емисия облигации на "Ти Би Ай банк" ще се търгува на Българската фондова борса

site.btaПета емисия облигации на "Ти Би Ай банк" ще се търгува на Българската фондова борса
Пета емисия облигации на "Ти Би Ай Банк" (tbi bank) ще се търгува на Българската фондова борса (БФБ) с код TBIE от 12 август (вторник), съобщиха от емитента.
Емисията, издадена през март 2025 г., се превърна в най-голямата на банката и е на стойност 34 милиона евро. Годишният лихвен процент е 7,6 процента. Облигациите са с падеж през септември 2028 г., но банката има право да ги изкупи обратно една година по-рано.
Банката е активна на българския пазар на корпоративни публични облигации през последните четири години, привличайки общо 84 млн. евро чрез различни инструменти.

