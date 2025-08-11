Подробно търсене

Пета емисия облигации на "Ти Би Ай банк" ще се търгува на Българската фондова борса

Делян Петришки
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
11.08.2025 11:53
 (БТА)

Пета емисия облигации на "Ти Би Ай Банк" (tbi bank) ще се търгува на Българската фондова борса (БФБ) с код TBIE от 12 август (вторник), съобщиха от емитента. 

Емисията, издадена през март 2025 г., се превърна в най-голямата на банката и е на стойност 34 милиона евро. Годишният лихвен процент е 7,6 процента. Облигациите са с падеж през септември 2028 г., но банката има право да ги изкупи обратно една година по-рано.

Банката е активна на българския пазар на корпоративни публични облигации през последните четири години, привличайки общо 84 млн. евро чрез различни инструменти.

