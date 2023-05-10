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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.05.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.05.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.05.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
10.05.2023 18:16
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20567

0.829414

Бразилски реал

BRL

10

3.58888

2.78638

Канадски долар

CAD

1

1.3344

0.7494

Швейцарски франк

CHF

1

2.00167

0.499583

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57964

3.87651

Чешка крона

CZK

100

8.35147

11.9739

Датска крона

DKK

10

2.62605

3.808

Британска лира

GBP

1

2.25292

0.443868

Хонконгски долар

HKD

10

2.28114

4.38377

Унгарски форинт

HUF

1000

5.27206

189.679

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.21097

8257.84

Израелски шекел

ILS

10

4.87094

2.05299

Индийска рупия

INR

100

2.17754

45.9234

Исландска крона

ISK

100

1.30476

76.6424

Японска йена

JPY

100

1.3199

75.7633

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.34904

741.268

Мексиканско песо

MXN

10

1.0084

9.9167

Малайзийски рингит

MYR

10

4.00612

2.49618

Норвежка крона

NOK

10

1.69358

5.90465

Новозеландски долар

NZD

1

1.13034

0.88469

Филипинско песо

PHP

100

3.20654

31.1863

Полска злота

PLN

10

4.31151

2.31937

Румънска лея

RON

10

3.97373

2.51653

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.74724

5.72331

Сингапурски долар

SGD

1

1.34505

0.743467

Тайландски бат

THB

100

5.30639

18.8452

Турска лира

TRY

100

9.1405

10.9403

Щатски долар

USD

1

1.78615

0.559863

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.5404

10.4817

Злато (в трой унции)

XAU

1

3624.13

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ЦМ/

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