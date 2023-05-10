Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20567
|
0.829414
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.58888
|
2.78638
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.3344
|
0.7494
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00167
|
0.499583
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57964
|
3.87651
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.35147
|
11.9739
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62605
|
3.808
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.25292
|
0.443868
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.28114
|
4.38377
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.27206
|
189.679
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.21097
|
8257.84
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.87094
|
2.05299
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.17754
|
45.9234
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30476
|
76.6424
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.3199
|
75.7633
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.34904
|
741.268
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.0084
|
9.9167
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.00612
|
2.49618
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.69358
|
5.90465
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.13034
|
0.88469
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.20654
|
31.1863
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.31151
|
2.31937
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.97373
|
2.51653
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.74724
|
5.72331
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34505
|
0.743467
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.30639
|
18.8452
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.1405
|
10.9403
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.78615
|
0.559863
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.5404
|
10.4817
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3624.13
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЦМ/
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