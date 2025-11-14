Подробно търсене

Великобритания изключи българските дъщерни компании на „Лукойл“ от санкциите до февруари

Бойчо Попов
Снимка: Христо Стефанов/БТА
Лондон,  
14.11.2025 14:56
 (БТА)

Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предаде Ройтерс.  

Общият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. 

Лицензът, издаден днес от британската Служба за прилагане на финансови санкции, позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори.

През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната „Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол. Подобен лиценз издадоха и САЩ

/ЕС/

