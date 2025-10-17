Започва ремонт на Основно училище „Тодор Каблешков", съобщи заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков

След години на очакване и обсъждания, дълго чаканият ремонт на Основно училище (ОУ) „Тодор Каблешков“ вече е факт, съобщи на страницата си във Феъйсбук заместник-кметът на Пловдив с ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков. Проектът за модернизация на учебната база е сред ключовите инициативи в образователната инфраструктура на града и ще осигури модерна, енергийно ефективна и вдъхновяваща среда за децата.

„ОУ „Тодор Каблешков“ заслужаваше това отдавна. Поехме ангажимент – и го изпълняваме. Децата, учителите и родителите в това училище заслужават много повече, отколкото имаше досега,“ заявява Владимир Темелков, който е възложител на проекта. По думите му обновяването на училището не е просто строителна дейност, а реална промяна в качеството на образователната среда.

Проектът за обновяване включва: повишаване на енергийната ефективност и изграждане на достъпна среда; създаване на два нови STEM кабинета; подмяна на ВиК и електроинсталации; обновяване и ново обзавеждане на класните стаи; изграждане на фотоволтаична система; облагородяване на дворното пространство. Срокът на изпълнение е до 19 януари 2026 година, а целта е създаване на съвременна и уютна среда за 187 ученици, която отговаря на изискванията на модерното образование. Проектът е част от последователната политика на Община Пловдив за инвестиции в образованието и за подобряване на условията в училищата и детските градини на територията на града, допълва Владимир Темелков. „Вярвам, че това ще бъде място, където децата ще учат с вдъхновение и ще мечтаят смело. Това не е просто ремонт — това е промяна, която носи надежда и увереност, че образованието в Пловдив върви напред“, посочва още заместник-кметът.



Преди месец при ремонта на сградата на хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив, която е паметник на културата, бе установено, че е необходима цялостна подмяна на подовите конструкции, тъй като съществуващите са напълно изгнили отвътре.



