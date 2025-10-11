Над 200 деца до 18-годишна възраст ще бъдат прегледани и консултирани безплатно в болницата в Кюстендил в рамките на кампанията за детско здраве на Столичната лекарска колегия и болница "Пирогов". Това съобщи на пресконференция д-р Ваньо Видков, заместник-председател на Столичната лекарска колегия. Кампанията се провежда днес, а целта ѝ е да осигури достъп до водещи детски специалисти.

Прегледите се правят от водещи специалисти по уши, нос и гърло (УНГ), травматолози, хирург, уролог, офталмолог, неврохирург, кардиолог, ангиолог, ендокринолог, нефролог, невролог и специалист по образна диагностика.

Записването се извършва предварително, но както е практика в програмата, нито едно дете няма да бъде върнато, дори при изчерпване на часовете, каза д-р Ваньо Видков. Целта е да се извършат прегледи и ако бъдат установени патологични случаи, в случай на необходимост, лечението да продължи в столицата. Това е инвестиция в младите хора и в бъдещето, каза д-р Видков. Програмата "Детско здраве" започна работа през 2012 г. и оттогава досега са прегледани около 31 000 деца от различни населени места в България, посочи още той.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов благодари на Столичната лекарска колегия и болницата в града, които са домакини на превантивните прегледи, защото "превенцията е в основата на доброто здраве". Благодарен съм, че тази инициатива продължава вече втора година и става традиция, каза още Атанасов.