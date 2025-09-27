Ако този кабинет падне, страната ни няма да влезе в еврозоната, каза депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов

Ако това правителство падне, България няма да влезе в еврозоната, каза народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов преди началото на днешния 14-и поред протест на партията във Варна. Хората издигнаха отново плакати с искане за запазването на лева, по-късно преминаха с шествие през центъра на града, като развяваха знамена и скандираха.

Ако този кабинет падне, следващият няма да държи същата линия за въвеждане на еврото, посочи Стоянов и изрази увереност, че на евентуални предсрочни парламентарни избори „Възраждане“ ще бъде първа политическа сила. Народният представител бе категоричен, че над 90 на сто от българите искат левът да бъде запазен като национална валута. По думите му това показват срещите, които „Възраждане“ провежда в рамките на инициативата „Парламентът отива при народа“.

Стоянов посочи, че особено в по-малките населени места в страната никъде не е срещнал български гражданин, който да подкрепя приемането на еврото. Той допълни, че до края на този месец с колегите му от „Възраждане“ няма да се върнат в пленарната зала. Според него кабинетът може да падне дори при следващ вот на недоверие, тъй като в управляващата коалиция отношенията вече са „изключително изострени“.

Едно от посланията ни при срещите с хората е, че трябва да се гласува и да се излиза масово на протести, защото управляващите се страхуват от народа, каза още Стоянов. По думите му, ако се стигне до многобройно недоволство, кабинетът и сам може да подаде оставка.