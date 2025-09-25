Общинските съветници в Шумен решиха заседанието на Общинския съвет да продължи утре с разглеждане на останалите точки в дневния ред

Общинските съветници в Шумен решиха да прекратят за днес заседанието на Общинския съвет и то да продължи с разглеждане на останалите точки в дневния ред на 26 септември от 9:00 часа.

В началото на заседанието кметът на община Шумен проф. Христо Христов заяви, че изтегля докладна записка за учредяване право на строеж в УПИ I – „КОО, ОЖС, гаражи“ в кв. 353 по действащия Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Шумен, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 83510.668.117 по кадастралната карта на гр. Шумен, за изграждане на гараж с ателие. В програмата на заседанието бяха включени няколко точки, които не са част от публикуваната покана за общинската сесия.

Общинският съвет в Шумен гласува още решение за пренасочване на групи от Детска градина (ДГ) "Братя Грим" към Детска ясла "Тракийче" и Средно училище (СУ) "Васил Левски". Съветниците не подкрепиха изцяло докладната записка, внесена от кмета на общината проф. Христо Христов. Те отхвърлиха първата точка от решението от докладната записка, според която яслената група в ДГ "Братя Грим" се предвиждаше да преустанови дейност за учебната 2025-2026 година, а децата от яслената група, отговарящи на изискванията за прием, трябваше да допълнят списъчния състав на двете първи групи на детската градина. Съветниците подкрепиха решения от докладната записка, според които Детска ясла "Тракийче" ще предостави две помещения, за да може да поеме две първи възрастови групи от ДГ "Братя Грим", а в СУ "Васил Левски" да се настани една група с деца на възраст шест-седем години от предучилищната група на ДГ "Братя Грим". В училището ще се обособи отделен вход, санитарен възел, помещение за храната на децата, както и детска площадка за тях, според нормативните изисквания.

Общинските съветници в Шумен подкрепиха докладна записка за упълномощаване на кмета на община Шумен за издаване на запис на заповед в размер на 1 397 843 лева или 714 705,78 евро, във връзка с договор за финансово подпомагане на „Многофункционална зала – Арена Шумен“ по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2024 г., финансирана от Министерството на младежта и спорта. Общинските съветници гласуваха и докладна записка за упълномощаване на кмета на Шумен за издаване на запис на заповед във връзка с подписване на договор за финансово подпомагане на проект "Реконструкция и модернизация на спортна зала "Младост" по Програма за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти държавна и общинска собственост 2024 г., финансирана от Министерството на младежта и спорта.

Съветниците в Шумен обсъдиха и отложиха за следващо заседание на Общинския съвет през октомври приемането на наредба за организация на движението на територията на общината.

На заседанието общинските съветници гласуваха предложение на общинския съветник Петър Петров за изискване на договорите с Държавно предприятие „Кабиюк“ и предприемане на действия за защита на интересите на Ездови клуб „Шумен 2010“ и развитието на конния спорт в града, предложение за предоставяне за безвъзмездно управление на част от сграда на ул. „Цар Иван Александър“ №81, ет. 2 – имот частна общинска собственост за нуждите на Областна дирекция „Земеделие", предложение за промени в решение, с което се предоставят за срок от пет години помещения и обработваеми площи в учебно-производствената база на Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии.

Общинските съветници в Шумен гласуваха докладна записка на общинския съветник Данаил Данчев за последващ контрол при експлоатация на многофамилни жилищни, офис, индустриални и такива със смесено предназначение сгради. По време на заседанието бяха отправени питания на общински съветници относно липсата на стойки за велосипеди за обществено ползване на ключови места от общинската инфраструктура; събирането на растителни отпадъци на територията на общината; за готовността на Община Шумен за прилагане на Закона за въвеждане на еврото в Република България; за състоянието на „Къщата на Кулиянови“ – недвижим паметник на културата в гр. Шумен и за извършвания в момента ремонт на водната каскада при стъпалата за Паметника „Създатели на българската държава“.

Общинските съветници от партия „Възраждане" отправиха питане за финансови и договорни отношения на Община Шумен във връзка с изработването и въвеждането в експлоатация на нов уеб сайт и платформа за сигнали. По точката се изказа Симона Красева, в качеството на консултант на изработването на сайта на Община Шумен.

Съветниците гласуваха за разрешение за формиране на паралелки и групи с брой ученици и деца под норматива за минимален брой в паралелка и група; паралелки с ученици от два класа в училищата; завишаване максималния брой на децата в групите в задължителна предучилищна възраст за учебната 2025/2026 г.