Общинските съветници в Павликени одобриха наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги в общината

Общинските съветници в Павликени одобриха наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги в Община Павликени на своето днешното заседание.

Изработването на изцяло нова наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени е обусловено от промяна в законодателството - от Закона за въвеждане на еврото в Република България, и синхронизиране на услугите с Интегрираната информационна система на държавната администрация и Закона за електронното управление, посочиха вносителите от общинската администрация.

На сесията бяха одобрени промени в Културния календар на общината, както и разпореждане с общинско имущество в отделни населени места. Съветниците упълномощиха представител на Общината и определиха начина на гласуване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, което ще се състои на 9 октомври. Като допълнителна точка от дневния ред бе гласуван проектобюджет на Общинската болница в града като търговско дружество.