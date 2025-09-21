Балчик отбеляза 85 години от възвръщането на града в пределите на България с военен ритуал

Балчик отбеляза 85 години от връщането на Южна Добруджа в пределите на България и влизането на Българската армия в града след подписването на Крайовската спогодба от 7 септември 1940 година с военен ритуал, панихида и полагане на венци и цветя на Паметника на загиналите войни на площад „21-ви септември“. С указ на цар Борис III, след подписването на договора, войската влиза на 21 септември 1940 година първо в град Балчик.

Сред официалните гости на празника бяха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, кметът на община Балчик Николай Ангелов, народните представители Ертен Анисова и Свилен Трифонов, общински съветници на Балчик, кметският екип.

„85 години по-късно си спомняме не само за политическите актове и международните договори, спомняме си и за обикновените хора, за онези, които бяха откъснати от Родината, за изгубените семейни връзки”, каза в своето обръщение кметът на Балчик Николай Ангелов. „Денят 21 септември 1940 година завинаги остава в сърцата ни като символ на справедливостта и пример за силата на духа и доказателство за справедлив край. Наш дълг е да съхраним тази памет”, допълни още той .

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова отбеляза в словото си, че днешното честване е уважение към историята на нашата Родина и на този живописен и красив край на България. „Празникът е повод, да си дадем дума, че трябва да спазваме заветите на нашите деди, а именно, че трябва да обичаме България и въпроса за това как я обичаме - като даваме най-доброто на което сме способни. Честит празник!”, заяви Наталия Киселова.