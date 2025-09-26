За втора поредна година в Самоков ще се състои Фестивал на самоковския картоф

В Самоков утре ще се състои Фестивал на самоковския картоф, който се провежда за втора поредна година. Празникът ще започне в 12:00 часа, а откриването е предвидено за 14:00 часа, каза пред журналисти секретарят на общинската администрация Станислава Цветкова.

Ще има кулинарни изкушения от самоковски картофи. Ути Бъчваров за втора поредна година ще бъде специален гост, като тази година ще пържи картофи.

Десет отбора ще се състезават помежду си с картофени ястия. Ще има награди и много изненади, каза още Цветкова. Организаторите са предвидили и детска програма, а Кака Лара ще открие фестивалната част. Илия Лухов и Етрополската духова музика ще закрият празника. Ще има игри и за публиката.

Собствен щанд ще имат местните картофопроизводители.

Фестивалът се организира с подкрепата на Община Самоков и в партньорство с Министерството на туризма.

Миналата година Общинският съвет в Самоков реши да възстанови празника на картофа, но в по-голям мащаб. Средствата за това, които гласува Общинският съвет, бяха в размер на 68 000 лева.