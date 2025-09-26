Деца, учители и състезатели спортуваха и се забавляваха заедно в Детска градина „Слънчо“ в Завет, област Разград. Със спортния празник екипът на детската градина се включи в кампанията, посветена на насърчаването на физическата активност сред учениците и децата – „Европейски ден на спорта“.

Инициативата премина под мотото „Спортуваме, за да сме здрави“. В двора на детската градина всички групи играха състезателни игри. Малчуганите получиха и ценни съвети от специалните гости, които присъстваха на празничното им събитие. Илхан Хюсеин, зам.-управител на земеделската кооперация „Клас“ в Завет разказа на децата за тениса, спорта, който той практикува от 12 години насам. Хюсеин обясни на момичетата и момчетата, че благодарение на този спорт подрастващите започват да развиват качества като бързина, издръжливост и силна воля. „Този спорт помага за справяне със стреса и агресията, побеждава наднорменото тегло, а чрез участия в клубове и турнири се създават приятелства“, каза още Илхан Хюсеин. Самият той е участвал в редица турнири, има и медали, с които се гордее. Възпитаниците на детската градина научиха също, че при тениса на корт има два основни удара - форхенд и бекхенд.

„Децата трябва да спортуват от малки, защото спортът изгражда личности“, заяви треньорът по борба в спортен клуб „Агросем“ – Острово Недрет Ахмед. Пред момичетата и момчетата от детската градина възпитаниците на европейския вицешампион за младежи демонстрираха този спорт. Треньорът подчерта, че борбата учи на дисциплина и възпитание. Той изрази надежда след време да има желаещи сред учащите в детската градина да тренират борба, а защо не и шампиони. Недрет Ахмед разказа, че с борба започва да се занимава още 12-годишен. Най-големият си успех той постига на континенталния шампионат за младежи в Лапуа (Финландия) през 1990 г., където печели сребърен медал. Повече от 30 години е треньор и неговите възпитаници са неизменно на стълбичката на национални и международни състезания. За участието си в „Европейския ден на спорта“ гостите получиха грамоти от детската градина с директор Несрин Мустафа.

„Денят на спорта в детската градина бе чудесен повод децата да разберат, че е важно да се движат всеки ден, както и да научат защо е важно да спортуват“, заяви учителката Атче Хасан. Тя подчерта, че възпитаниците и персонала на детска градина „Слънчо“ ще продължат да спортуват, защото той е важна част от ежедневието.