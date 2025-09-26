Старозагорски ученици участваха в първата среща под наслов „Интелигентни и устойчиви решения за младежка мобилност в градска среда“

Ученици от няколко старозагорски гимназии взеха участие в първата среща по проект под наслов „Интелигентни и устойчиви решения за младежка мобилност в градска среда“ на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Аз съм бъдещето – пази ме", която се проведе в зала "П. Р. Славейков" в сградата на Община Стара Загора.

Един от лекторите на семинара беше евродепутатът Андрей Новаков. Той проведе с младежите дискусия, в която засегна темата за европейските практики за устойчива градска мобилност. Новаков посочи, че за по-голямата част от присъстващите предстои изкарването на шофьорски курсове и придобиване на свидетелство за управление на автомобил, което прави младежите водачи на пътя. Той ги призова, когато седнат зад волана, да бъдат внимателни и да не бъдат емоционални. „Човек е склонен да прави глупости, когато е влюбен или когато чуе хубава песен в колата. Но е важно какво правим с тези емоции, когато сме зад волана“, каза Новаков. И подчерта, че „когато говорим за пътна безопасност трябва да говорим за човешко поведение, а това прави нещата по-опасни, защото шофьорът на практика управлява снаряд, който се движи със 100-120 километра в час по пътя. Но е важно да няма и неправилно пресичане от пешеходците, защото то е също толкова опасно“, обясни още Новаков.

Лектор на семинара беше и Николай Диков, секретар на Община Стара Загора и бивш автомобилен състезател. Той изрази задоволство, че за втора поредна година се включва в семинар, насочен към усвояване на знания и умения, свързани с устойчивата мобилност и съвременните предизвикателства, от младежи от 15 до 25 години. „Нашата цел в Стара Загора е да създадем една общност от млади хора, които да бъдат добрия пример“, посочи Диков.

В рамките на форума младите участници през целия ден имат възможността да се включат в обучения и дискусии по теми за устойчива мобилност, в работилници и практически дейности, кампании и игри на открито, срещи с експерти и младежи от различни общности.

Проектът е финансиран е по програма „Еразъм+“ и допълва изпълняваният през миналата година проект "Животът е с предимство".