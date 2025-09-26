Подробно търсене

Полицията във Варна задържа криминално проявен за разпространение на наркотици

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Полицията във Варна задържа криминално проявен за разпространение на наркотици
Полицията във Варна задържа криминално проявен за разпространение на наркотици
Снимка: Архив/БТА
Варна,  
26.09.2025 13:41
 (БТА)

При специализирана полицейска операция, непосредствено след продажба на високорисков наркотик, вчера е задържан 43–годишен варненец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВ във Варна. При извършените процесуално-следствени действия в дома на извършителя са намерени и иззети фентанил, марихуана -  приготвена на дози, шишенца с метадон, електронна везна и известно количество пари.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а досъдебното производство е предадено на Окръжната прокуратура във Варна.

От държавното обвинение добавиха, че съдът днес е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“ за мъжа.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд.

Задържаният мъж е криминално проявен и е осъждан за подобно престъпление.

БТА припомня, че миналата седмица от полицията в града съобщиха, че само в периода 12 - 19 септември във Варна яха разкрити една лаборатория за производство на метамфетамини и една оборудвана оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа, като бяха  образувани 24 досъдебни производства, от които три срещу хора, активно занимаващи се с разпространение на наркотици.

/ТНП/

