Благотворителен обяд, организиран от Община Свищов, беше раздаден пред храм „Света Троица“

26.09.2025 13:52
Благотворителен обяд за хора в неравностойно социално положение, организиран от Община Свищов, беше раздаден пред храм „Света Троица“. Той се състои традиционно по време на септемврийските празници на града.

Храната бе приготвена от Домашен социален патронаж – Свищов. Предстоятелят на храма отец Михаил Миронов и архиерейският наместник на Свищовската духовна околия ставрофорен иконом Руслан Личев отслужиха молебен за здраве и осветиха ястията.

На всеки желаещ бе предоставено меню, съдържащо супа, основно ястие с месо, хляб, десерт и безалкохолна напитка.

Инициативата е по идея на кмета на Община Свищов Генчо Генчев и се осъществява всяка година.

