В Брюксел предстои среща, посветена на развитието на икономиката в страните от Централна и Източна Европа

Европейската комисия съобщи, че следващата седмица ще бъде домакин на среща в Брюксел, посветена на развитието на икономиката в страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Събитието, част от Виенския форум за пълноценно участие, ще разгледа значението на проекта за Съюз за спестявания и инвестиции (СИИ) в региона. Участниците ще обсъдят предизвикателствата и възможните ползи от СИИ, се посочва в съобщението.

СИИ е инициатива на ЕК за създаване на по-добри финансови възможности за гражданите и бизнеса чрез подобряване на способността на финансовата система да свързва спестяванията с инвестициите, пояснява комисията. Очаква се тази инициатива да подкрепи инвестициите в стратегическите цели на ЕС, свързани с климатичните промени, технологичните промени и новата геополитическа среда. Според оценките, на които се позовава комисията, ЕС има нужда от 750-800 милиарда евро годишно допълнителни инвестиции до 2030 г. заради растящите разходи за отбрана.

В срещата ще участват управители на централни банки, министри, високопоставени служители от Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Световната банка, Международния валутен фонд и Европейската централна банка, както и представители на финансовия сектор.

Виенската инициатива за координация на европейските банки е рамка за защита на финансовата стабилност на развиващите се страни в Европа, се отбелязва в съобщението. Допълва се, че географският обхват на инициативата включва държави от континента, където има значително присъствие на банки от ЕС.