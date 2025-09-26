Солистът на Русенската опера Стоян Стоянджов отбелязва 40 години творческа дейност с концерт

Солистът на Русенската опера Стоян Стоянджов ще отбележи 40 години творческа дейност с концерт, който ще се състои тази вечер в зала "Филхармония" в крайдунавския град. Това съобщи Диана Димитрова от културната институция.

По думите й сценичните изяви на Стоянджов имат своите незабравими върхови постижения във всички жанрове на музикално-сценичното изкуство - опера, оперета, мюзикъл.

"Репертоарът му е забележителен и със своя обем. Сред най-впечатляващите и любими роли на артиста са Фигаро от "Сватбата на Фигаро", Дулкамара ("Любовен еликсир"), Бартоло ("Севилският бръснар"), Дон Алфонсо ("Така правят всички жени"), Папагено ("Вълшебната флейта"), Фери Бачи ("Царицата на чардаша"), Мишел ("Бал в Савоя"), Барон Зета ("Веселата вдовица"), Дулитъл ("Моята прекрасна лейди"). Той е претворил роли в почти всички заглавия, поставени на сцената на Русенска опера, а също и богат репертоар в кантатно-ораториалната музика", обясни Димитрова.

Стоянджов е гостувал и във всички оперни театри в страната, гастролирал е на много европейски оперни сцени във Франция, Испания, Швейцария, Италия, Германия, Гърция, Кипър. Той е един и от най-активните участници в образователните инициативи на Русенската опера.

В концерта участват солисти и оркестър на Русенската опера под диригентството на маестро Димитър Косев.