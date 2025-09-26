Подобряване на условията на живот е основна цел на проекта за ремонт на Ученическото общежитие в Разград, каза кметът Добрин Добрев

Подобряване на условията на живот в Ученическото общежитие в Разград и осигуряване на благоприятна среда за учене и самоподготовка на ученици, които не живеят, но се обучават в града, е основна цел на проекта за ремонт на общежитието. Това каза кметът на Разград Добрин Добрев по време на началната пресконференция по проекта „Улесняване на достъпа до качествено образование и обучение чрез подобряване на условията за пребиваване в ЦПЛР Ученическо общежитие Разград“.

Пресконференцията бе част от планираните дейности по информация, комуникация и публичност, целящи популяризиране на проекта и приноса на Европейския съюз сред гражданите и гостите на града. Изпълнител на дейностите по информация, комуникация и публичност е „Принт експрес Разград“ ЕООД с управител Александър Димитров.

Сред гостите на пресконференцията бяха заместник областният управител Назиф Зюлкяр, заместник-кметовете Полина Иванова, Хабие Расим, Зорница Евгениева, общински съветници, представители на фирмите изпълнители на дейности по проекта, директори и служители на образователни институции, ръководители на звена в Община Разград, директорът на Център за подкрепа на личностно развитие - Ученическо общежитие в Разград Евгени Драганов.

Добрев представи предстоящите и извършените до момента ремонтни дейности, целите и параметрите на проекта, очакваните резултати.

Изпълнените строително-монтажни работи до момента включват отстраняване на компрометирана мазилка, полагане на топлоизолационна система тип EPS с дебелина 10 см и цветна минерална мазилка, като блок А, Г и Д са направени изцяло. Изпълнена е топлоизолационна система по етажни подови конструкции, положена е топлоизолация от каменна вата. Подменена е съществуваща дограма с нов PVC дограма, монтиран е външен подпрозоречен перваз, отбеляза Добрев.

Монтирани са ламаринени шапки по борда на покрива, 216 броя фотоволтаични панели и нови врати. Положен е ламиниран паркет и гранитогресни плочи на вътрешни помещение. Извършен е монтаж на електрическа апаратура в главно разпределително табло на блок В и на електрическата апаратура на етажните разпределителни табла.

Предстоящите строително-монтажни работи включват довършителни дейности по полагане на топлоизолационната система на блок Б и В, направа на мълниезащитна инсталация, реновиране на котелното помещение, монтаж на пожароизвестителна система, подмяна на два броя асансьори, монтаж на аварийна стълба.

Специфичните цели на проекта включват основен ремонт на сградния фонд на общежитието посредством подобряване на топлофизичните характеристики на сградата чрез намаляване на топлинните загуби през ограждащите конструкции и елементи, прилагане на енергоефективни мерки по системите за генериране на топлина. Изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди чрез оползотворяване на енергия от възобновяеми източници и достигане на клас „А“ на енергопотребление след изпълнение на енергоспестяващите мерки. Сред специфичните цели на проекта са още подобряване престоя в сградата на общежитието чрез извършване на ремонти във вътрешните помещение, в т.ч. изкърпване, боядисване, поставяне на гранитогрес, теракот, ламинат, интервенции на отоплителната система, ВиК и електрическа инсталация, отбеляза Добрев.

Подобряване достъпа на хора в увреждания до и вътре в самата сграда, както и обособяване на два от съществуващите апартаменти за настаняването им, а също и доставка на ново модерно обзавеждане и оборудване в контекста на цялостното реновиране на сградата също са сред специфичните цели.

Ремонтът на Ученическото общежитие в Разград започна през октомври миналата година.

Очакваните резултати след приключване на проекта, което се предвижда за 31.05.2026 г., са Ученическото общежитие в Разград да се превърне в атрактивен и притегателен център, предоставящ съвременни, качествени и модерни условия на живот и обучение, както и да се изгради благоприятна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща среда за учене и самоподготовка, отбеляза Добрин Добрев.