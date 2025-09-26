Легендарната игра Super Mario навърши 40 години, а един бъг обсеби геймърите още в началото и повлия на цялата индустрия

Super Mario Bros - първата игра от прочутата поредица Super Mario, беше пусната за конзолата Nintendo Entertainment System (NES) преди 40 години, припомня Би Би Си. При написването на софтуера, разработчиците допуснали грешка, която завладява геймърите и впоследствие повлиява на цялата история на разработването на видеоигри.

Бъгът (грешка в софтуера) се появява в началото на играта и позволява на главния герой Марио - италиански водопроводчик, натоварен със задачата да спаси принцесата от замък - да скочи към стена под точно определен ъгъл. Ако го направите правилно, героят ще се плъзне през стената и ще влезе в една от т.нар. Warp зони: областите, през които Марио може да преминава между нивата, скачайки във водопроводни тръба. Но ако го изпратите надолу по тръба в тази Warp зона, Марио ще се озове на място, което не би трябвало да съществува – безкрайно подводно ниво. В този случай единственият изход за героя е да се рестартира играта или той да умре.

Тази грешка в софтуера е възникнала в ниво 2 на Свят 1, което е представено на екрана като „Свят 1-2“. След като Марио се е плъзнал през стената и надолу по тръбата в Свят 1-2, на екрана се е появявал текст, който е показвал в кой нов свят и ниво навлиза. Но благодарение на бъга, там, където обикновено е номерът на света, е имало празно място. Това тайно ниво става известно в гейминг средите като Minus World („Минусов свят“).

Слуховете за бъга се разпространяват от уста на уста скоро след излизането на играта, преди да влязат в гейминг фолклора през 1988 г., когато американското списание Nintendo Power съобщава за него. „Изследвайте мистериозния минусов свят“, се казва в статията, обучавайки читателите как да открият скритото ниво. Сега то редовно се отбелязва като „най-големият бъг на всички времена“, но след откриването му възникват много въпроси: Nintendo умишлено ли са поставили нивото там? Имало ли е други тайни нива в Super Mario Bros? Имало ли е други тайни, скрити в други игри?

Легендарният сътрудник на Nintendo, Шигеру Миямото, отрече, че Minus World е било умишлено заложено в играта.

„Спомням си, че Super Mario Bros ми се стори доста изумителен“, казва авторът и изследовател на видеоигри д-р Брендън Кио, цитиран от Би Би Си, който си спомня как играе за първи път в къщата на приятел след училище. „По това време повечето игри, които играех, нямаха фон, бяха просто черни. Така че, виждайки Mario с този много ярък свят, населен с фантастични същества, полета, дървета, храсти и облаци... Усещаше се някак безгранично по отношение на това, което може да бъде скрито, което все още не сте видели.“

Сложни технически обяснения за това защо е възникнал бъгът изпълват все още интернет пространството. И въпреки че самият Minus World не е бил най-вълнуващото ниво в играта – особено след като никога не е могло да бъде завършено – то спомага за това играта да завладее въображението на геймърите по света.

В интервю от 2010 г. Миямото признава, че тъй като Minus World не е сривал играта, скритото ниво всъщност може да се счита за част от Super Mario Bros, дори и да не е било създадено умишлено. Десетилетия след пускането на играта, влиянието на бъга върху гейминг културата е толкова поразително, колкото и непосредственото му въздействие сред маниаците на Nintendo навремето.

„Minus World за първи път ни накара да повярваме, че всичко е възможно във видеоигрите“, писа списание Edge през 2015 г. Това убеждение вдъхнови разработчиците на игри наистина да мислят нестандартно. Още от Minus World геймърите са започнали да претърсват всеки виртуален квадратен сантиметър от любимите си игри с надеждата да открият други неочаквани функции, произтичащи от грешки в софтуера.

Подобни бъгове карат геймърите да вярват, че в тези измислени светове има повече, отколкото изглежда на пръв поглед.