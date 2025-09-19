Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата, свързани с търговията с емисии

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата, с които се транспонират редица европейски директиви и се въвеждат национални мерки по прилагане на три регламента.

С измененията се транспонира Директива (ЕС) 2023/959 г., която въвежда новата схема за търговия с емисии за секторите транспорт и сгради и съответно прави референция и към социалния фонд за климата, който отпуска средствата за разработените от държавите членки социални планове за климата. Включени са емисиите от морския транспорт в обхвата на системата за търговия с емисии, които трябва да бъдат мониторирани, да бъдат докладвани и да се верифицират.

Промените, въведени с Директива (ЕС) 2023/958, предвиждат ключови промени в авиационния сектор. От 2026 г. се планира постепенно премахване на безплатните квоти за емисии в авиацията с цел по-справедливо участие на сектора в постигането на екологичните цели. Успоредно с това се въвежда механизъм за компенсиране на цените на устойчивите авиационни горива, които са значително по-скъпи от традиционния керосин.

За периода от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2030 г. част от общото количество квоти се запазва за търговските оператори на въздухоплавателни средства за използването на устойчиви и други авиационни горива, които не са получени от горива от изкопаеми източници, посочени като допринасящи за постигането на минималния дял на устойчивите авиационни горива, приеха депутатите.

Законопроектът поставя и национална дългосрочна цел за постигане на климатична неутралност и нулеви нетни емисии на парникови газове не по-късно от 2050 г. в съответствие с разпоредбите на Парижкото споразумение и Регламент (ЕС) 2021/1119.

Измененията предвиждат министърът на енергетиката съвместно с министъра на околната среда и водите да разработят Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999. Министърът на околната среда и водите, подпомаган от компетентните министри, следва да изготви проект на дългосрочна национална стратегия за смекчаване изменението на климата за постигане на общата дългосрочна национална цел за климатична неутралност. Съгласно промените стратегията трябва да бъде приета от Министерския съвет.

В пленарната зала днес Драгомир Стойнев ("БСП-Обединена левица") оттегли предложението си, което вчера беше прието от енергийната комисия, от 1 август 2026 г. да се увеличат с един процент приходите от продажба на квоти, които се разходват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.