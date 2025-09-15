Безплатни консултации по репродуктивно здраве и благотворителен базар и концерт правят в Берковица

Фондация „Искам бебе“ и Община Берковица организират благотворителен базар и концерт в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. Той ще се състои в Берковица на 18 септември от 18:00 часа. В същия ден по-рано в града ще има безплатни консултации по репродуктивно здраве, които ще водят лекарите Явор Маринов и Георги Вакрилов, съобщиха от Община Берковица.

Концертът ще бъде на сцената на Народно читалище „Иван Вазов 1872“ в Берковица. В него ще участват местни състави, както и Берковската духова музика. Билетите ще бъдат по 20 лева, като средствата ще се използват за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми.