Лекари и учители са най - търсените специалисти в област Монтана, четири фирми са обявили свободни места за инженери

Висококвалифицираните специалисти, които се търсят в област Монтана са предимно лекари и учители, четири фирми са обявили свободни места за инженери, съобщиха за БТА от Бюрото по труда в Монтана.

Фирма „Пътинженеринг М“ е обявила едно работно място за инженер по строителство, фирма „Проучване и добив на нефт и газ“ АД търси енергетик, фирма „ЗАИ“ АД Берковица - технолог-химик, а фирма „Плесека“ ЕООД-Монтана - машинен инженер.

Държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ търси 12 лекари със специалностите „Пневмология и фтизиатрия“, „Ендокринология“, „Обща и клинична патология“, „Акушерство и гинекология“, „Физикална и рехабилитационна медицина“, „Вътрешни болести“, „Педиатрия“, „Кардиология“, „Психиатрия“, „Ортопедия и травматология“, „Магистър-фармацевт“ и „Медицински лаборант“.

Община Георги Дамяново е обявила свободни работни места за експерт – обществени поръчки и инженер – екология.

Училища и детски градини от област Монтана са обявили 32 свободни работни места за учители, пет от които търси Професионалната гимназия по транспорт „Владимир Минчев“ в село Владимирово, община Бойчиновци. Детска градина „Звънче“ в Бойчиновци си търси медицинска сестра, а Професионалната гимназия по селско стопанство „Марко Марков“ в село Георги Дамяново търси помощник-директор.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.