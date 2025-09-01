Жители на Ботевград протестираха тази вечер заради смъртен случай, към момента ситуацията е овладяна, каза кметът Иван Гавалюгов

Жители на Ботевград протестираха тази вечер в града заради инцидент. Става въпрос за смъртен случай, каза пред БТА кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов.

Според недоволните, това е пореден смъртен случай на човек, който е взимал наркотици, обясни кметът и допълни, че те протестират заради липсата на ефективни мерки срещу разпространението на наркотици в техния квартал.

Протестиращите са затворили и едно от ключовите кръстовища в града. Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов каза, че в града има полиция, жандармерия и към момента ситуацията е овладяна.

Той допълни, че утре в 10:00 часа ще има среща между него, недоволните и служители на полицията. Очаква се протестиращите да кажат своите искания.

Кметът увери, че от страна на Общината ще бъде направено каквото е възможно. Той посочи, че се надява институциите да се заемат със случая.