Пет маломерни паралелки ще има в основните училища в община Ценово през новата учебна година, решиха общинските съветници

Общинските съветници от Ценово дадоха разрешение на днешното си заседание за функциониране на общо пет самостоятелни и слети маломерни паралелки с по по-малко от 10 ученици в основните училища в местната община за учебната 2025 – 2026 година.

Според докладна записка от директора на Основно училище „Христо Ботев“ в Ценово Камелия Божкова, публикувана на страницата на Общината, за учебната година 2025 – 2026 в учебното заведение ще има слети паралелки от девет ученици в първи и трети клас и от 14 деца в пети и шести клас. В трети клас ще има 9 ученици, в четвърти – 13, в седми клас – 13 деца.

В докладната записка на директора на Основно училище „Христо Ботев“ в Караманово Дияна Борисова, публикувана на интернет страницата на местната администрация, е посочено, че в учебното заведение през предстоящата учебна година ще има 32 деца – в слетите паралелки от първи и втори клас – 16, трети и четвърти клас – осем, пети и шести клас – шестима ученици, а в самостоятелната паралелка на седми клас – две деца.

Най-много дебати по време на заседанието днес предизвика темата за дофинансиране на училищата с маломерни паралелки. От местната администрация увериха, че това е само при необходимост, каквато обаче към момента няма, тъй като училищата имат дори преходен остатък в собствените бюджети.

Съветниците днес подкрепиха и предложението на местната администрация остатъкът от бюджета на закритото по-рано тази година основно училище „Алеко Константинов“ в Новград 12 528 лева от наем на земя, 49 609 лева от обща субсидия за делегираната държавна дейност и 7587 лева от Европейския съюз да бъдат прехвърлени на приемащото основно училище „Христо Ботев“ в Ценово.