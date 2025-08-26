Общинският съвет в Ябланица предостави три обекта за управление на Асоциацията по ВиК, за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията им на „Водоснабдяване и канализация“ АД - Ловеч. Решението беше взето на днешното заседание, излъчвано онлайн.

Обектите са довеждащ водопровод, захранващ града, реконструкция на главен клон от вътрешната водопроводна мрежа на село Малък извор, вътрешната водопроводна мрежа по улица в Ябланица, както и външен водопровод, свързан със село Малък извор. Те са изградени и реконструирани със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и от целева субсидия за капиталови разходи.

Съветниците гласуваха още допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2025 г., както и процедура по обезщетяване на собственици, засегнати от отразяване на явна фактическа грешка и нанасяне на действителните координати на язовири на територията на община Ябланица.

Бяха одобрени и задания за изработване на подробен устройствен план – план за регулация в поземлени имоти в града и в село Златна Панега, също и продажба на два недвижими имота – общинска собственост.