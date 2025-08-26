Община Казанлък започна демонтиране на близо 400 стари, силно корозирали тролейбусни стълбове в града

Община Казанлък започна дейности по демонтиране на близо 400 стари, силно корозирали тролейбусни стълбове в града, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Премахването на корозиралите тролейбусни стълбове в града се налага след като при регулярни проверки на инфраструктурата, са установени участъци, в които металните стълбове са компрометирани от корозия и създават риск за безопасността на гражданите.

От Община Казанлък посочват, че демонтираните стълбове са частна собственост и са приватизирани заедно с местното Държавно автомобилно предприятие и тролейбусната мрежа, като на почти всички стълбове липсват капаци за електрическата конструкция в тях, което прави лесен достъпа до електричеството, дори и за деца.

За гарантиране на сигурността и ефективното функциониране на уличното осветление, старите стълбове се демонтират и на тяхно място се монтират нови, отговарящи на съвременните стандарти за здравина и устойчивост. Подмяната се извършва поетапно, като приоритет са зоните с най-интензивно движение на хора и автомобили. Дейностите са част от дългосрочната програма на Община Казанлък за модернизация и поддръжка на уличното осветление, подчертават от пресцентъра.

Оттам обръщат внимание и на трагичният инцидент в Пловдив, при който клон на дърво падна и причини смъртта на възрастен мъж. „Случаят за пореден път повдига въпроса за важността на обследването и навременното обезопасяване на изсъхнали клони и дървета, представляващи потенциална опасност за живота, здравето и имуществото на населението“, посочват от администрацията..

Експерти от Община Казанлък периодично осъществяват обходи на съществуващата зелена система с цел обследване на дърветата, картотекиране и маркиране на рисковите екземпляри. Особено внимание се отделя на изсъхналите клони, изгнилите или наклонени дървета, както и на такива, намиращи се в близост до училища, детски площадки, обществени сгради и пътни артерии. Издават се експертизи за фитосанитарното състояние на дървесните видове и при установяване на опасност се предприемат незабавни действия, информират от администрацията и допълват, че сухите и изгнили клони се премахват чрез кастрене, а напълно компрометирани дървета се отсичат след издаване на съответното разрешително. Всички дейности се извършват от специализирани екипи със съответната техника и при спазване на нормативните изисквания.

Община Казанлък напомня, че при необходимост гражданите могат да подават сигнали за опасни дървета и клони, за да бъдат включени в графика за обследване и поддръжка.

Преди дни ток от електрически стълб за осветление удари дете във Варна. Инцидентът станал в близост до детска площадка.