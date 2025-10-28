Подробно търсене

Левандовски е близо до завръщане в игра след контузия

Мирослав Димитров
Левандовски е близо до завръщане в игра след контузия
Левандовски е близо до завръщане в игра след контузия
AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
28.10.2025 12:35
 (БТА)

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски може да се завърне на терена след контузия още в неделя, 2 ноември, в мача от 11-ия кръг на Ла Лига срещу Елче, съобщи "Мундо Депортиво"

Левандовски пропусна последните три мача на Барса поради травма в бедрото, но вече поднови тренировки с основната група.

Вратарят Жоан Гарсия също е близо до завръщане в игра след контузия и той може да попадне в групата срещу Елче.

 

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:12 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация