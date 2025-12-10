Кабинетът предлага за орден „Стара планина“ проф. Сава Гроздев, подготвил десетки шампиони по математика

Министерският съвет предлага проф. д.н. Сава Гроздев да бъде награден с орден „Стара планина“ - първа степен, за неговите изключителни заслуги в областта на образованието и математическите науки и по случай навършването на 75 години, съобщиха от правителствената пресслужба.

Сава Гроздев е роден на 13 юли 1950 г. Завършва Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. Проф. Гроздев е автор на система за откриване и подкрепа на изявени ученици и студенти в областта на математиката, както и на математически модел за следене на подготовката и ученето, внедрен в процеса на обучението, както и в спорта.

Под неговото научно ръководство българският национален отбор по математика печели световната титла през 2003 г. в Япония. В резултат на използването на създадената от него система в периода 1999 - 2003 г. България печели от световните олимпиади общо 30 медала от 30 възможни - 17 златни, 11 сребърни и два бронзови. През 2003 г. ръководи екип от учители, който печели наградата Meritorious като лауреат на Международното състезание Write-a-problem-set International Challenge.

Сега Сава Гроздев преподава в Университета по застраховане и финанси в София и в Нов български университет. През годините е водил лекции в Софийския университет, Пловдивския университет, Югозападния „Неофит Рилски“, Бургаския свободен университет и Икономическия университет - Варна. Работил е в Института по математика и Института по механика към Българската академия на науките.

Проф. Гроздев е главен редактор на списание „Математика и информатика“, което се индексира в Web of Science. От 1992 г. насам е основател и главен редактор на списание „Математика плюс“, както и съиздател на International Journal of Computer Discovered Mathematics.

Орден „Стара планина“ е най-високото държавно отличие. С него се награждават български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към България, казват от президентската институция на своя сайт. С орден "Стара планина" се награждават и чужди граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека.