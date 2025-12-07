Община Пазарджик е подготвена за зимния сезон

Община Пазарджик е в пълна готовност за зимния сезон и промените в метеорологичните условия, съобщават от администрацията. Предприети са превантивни и организационни мерки, за да се гарантира нормалното функциониране на града и населените места, както и безопасността на гражданите.

На разположение за мобилизация при снеговалежи и заледявания са 20 снегорина и специализирани машини, които могат да бъдат включени в действие. Екипите разполагат и с достатъчни количества сол, инертни материали и препарати против обледяване, които ще се използват според конкретната ситуация на пътната мрежа. Осигурена е и 24-часова дежурна организация за целия зимен сезон, което да гарантира своевременна реакция при сигнали от граждани, както и бързо разчистване на ключови булеварди, улици, тротоари и автобусни маршрути. В малките населени места са определени местни координатори, които ще проследяват състоянието на инфраструктурата и ще съдействат за навременни действия.

Целта е пътищата в Пазарджик и селата да бъдат проходими и безопасни във всеки момент, независимо от динамиката на времето, посочват още от Общината. Гражданите могат да подават сигнали за затруднения, заледени участъци или непочистени улици на обявените телефони на дежурния център.

В община Пазарджик има 32 населени места, сред които е и областният град.





