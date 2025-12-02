С нова триетажна сграда се увеличава капацитетът на Дома за стари хора „Мария Луиза“ в Свищов

В ход е проектът за ремонт на Дома за стари хора „Мария Луиза” в Свищов за над 12,5 милиона лева, информираха от общинската администрация.

Основната цел на проекта е подобряване на условията за живот в социалната институция, а дейностите са финансирани от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост със средства в размер на 12 642 851,52 лева, казаха от екипа за управление на проекта.

Оттам уточниха, че към момента се извършват предвидените строително-монтажни работи, като е построена нова триетажна сграда, по която се изпълняват външни и вътрешни ремонти - полагане на топлоизолация, слагане на дограма, полагане на електрическа и ВиК инсталации и др. Ремонтите се изпълняват и по съществуващия сграден фонд на дома за стари хора.

По проекта се прилага и широк спектър от мерки за енергийна ефективност, парково облагородяване, обновяване на наличното оборудване и обзавеждане, както и създаване на достъпна архитектурна среда, уточниха от администрацията.

Началото на проекта бе дадено със символична първа копка през март тази година.