Диабетът е състояние на организма, с което трябва да се научиш да живееш, каза председателят на Сдружение “Диабет – Търговище” Албена Недева

Диабетът е състояние на организма, с което трябва да се научиш да живееш, каза за БТА председателят на Сдружение “Диабет – Търговище” Албена Недева. По повод Световния ден за борба с диабета днес членове на организация се събраха за информационна среща.

Към момента в Сдружение “Диабет – Търговище” членуват малко над 40 човека, предимно от селата Баячево, Буховци, Пробуда, Божурка и само няколко от областния град, отчете Недева. Тя припомни, че организацията е регистрирана през 2018 г. и в различни периоди е обединявала над 70 диагностицирани с диабет.

“Най-важното за обществото е да разбере, че диабетът не е заболяване. Той е състояние на организма, с което трябва да се научим да живеем”, каза Албена Недева. Тя е уверена, че заболелият може да поддържа добро здравословно състояние с медикаменти и балансирана диета за поддържане нормалните нива на кръвна захар и ако получава правилна информация.

Проблем се явява натовареността на медицинските специалисти, които в работното си време трябва да обслужат много пациенти, посочи Недева и допълни, че поради тази причина се налага хората да търсят други начини за връзка с лекаря и информация от различни източници. “Благодарни сме на лекарите, въпреки всичко те се стараят да ни насочат правилно, за да поддържаме състоянието си”, обясни тя.

По нейни думи членове на Сдружението получават подкрепа от националната асоциация с хранителни пакети или подходящи витамини. Планира се и осигуряване на психологична подкрепа за членовете на местната организация вбъдеще.

“Отворени сме за привличане на нови членове. Срещите ни преминават в дух на подкрепа и разбиране”, каза още тя.

По повод Световния ден за борба с диабета от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Търговище разпространиха бюлетин с препоръки за засегнатите от заболяването. Диабетът е едно от най-разпространените хронични заболявания, което засяга все повече хора по света. Един от всеки десет възрастни в България страда от захарен диабет. Според прогнозите, до 2045 г. диабетът ще засегне един от осем възрастни в глобален мащаб, информират от РЗИ - Търговище.

Основните причини за заболяването, посочват специалистите, са утвърждаването на западен стил на живот; нарастването на броя и застаряването на населението; урбанизацията и свързаната с нея промяна в режима на хранене; намалената физическа активност и затлъстяването.

Хората следва да потърсят консултация със специалист, ако забележат симптоми на диабет, сред които най-често срещаните са често уриниране, повишена жажда и сухота в устата, силно чувство на глад, умора и липса на енергия, съветват от здравната инспекция в Търговище.