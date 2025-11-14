Промените на пазара на труда и борбата с демографската криза обсъдиха представители на институции и експерти. Дискусията бе организирана от Европейския либерален форум и се състоя в двореца „Врана“. Обсъдени бяха както възможностите за връщане на наши сънародници от чужбина, така и облекчаване на изискванията за прием на работници от други държави.

Имаме сериозен проблем с намирането на кадрите, коментира социалният министър Борислав Гуцанов. Най-вероятно другата или по-другата седмица ще подпиша промени в закона, за да видим как да направим така, че да облекчим вноса на кадри. Всичко е изготвено, просто изчакваме бюджетната процедура, обяви министърът. Той посочи, че е разговарял по темата и с премиера. Около 40 000 са гражданите, които са дошли през 2025 г. да работят в България, тази година най-вероятно те ще са около 50 000, заяви също Гуцанов. По думите му трябва да се прецени доколко тези работници са останали за по-траен период у нас. Има 200 000 души в България, които нито работят, нито учат, каза министърът, като подчерта, че това са потенциални кадри, от които бизнесът се нуждае.

Демографският проблем е основен, справянето с него трябва да е национална цел на страната, заяви министър Гуцанов. Заради това започнахме инициативата „Избирам България“, която има огромен успех, потвърди той.

Програмата „Избирам България“ започна на 18 септември. Вече имаме над 3200 заявления от българи, които желаят да се върнат, съобщи изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов. Самата програма е бюджетирана за малко под 900 души, т.е. ще трябва да се дофинансира, каза той. Целта е българите да видят, че не са забравени и държавата мисли за тях, посочи Вълов.

В подкрепа на връщането на българите от чужбина е и организацията „Bulgaria wants you”. Според съоснователя ѝ Андрей Арнаудов целта е сънародниците ни не само да върнат да работят в родината си, но и да останат в България. Вярваме, че ние можем да говорим на езика на поколението, което сега търси възможност за прибиране в България и за оставане тук, заяви той. И добави, че има голям интерес към новия сайт на Bulgaria Wants You. По думите му сънародниците ни от Германия и Великобритания изразяват голяма готовност да се върнат в България. Не така стоят нещата с българите в Южна Европа, където по някакъв начин те се адаптират по-добре, посочи Арнаудов.

Пазарът на труда се променя, коментира изпълнителният директор на Европейския либерален форум Алва Фин. Тя изтъкна, че големият проблем за страните членки на Европейския съюз е растежът. Бившият социален министър Христина Христова посочи като предизвикателство пред пазара на труда несъответствията между образованието и потребностите на икономиката. Като предизвикателство тя посочи и това, че по-възрастните работници все по-дълго трябва да остават на пазара на труда, като се срещат с навлизащите нови работници от поколението Z.