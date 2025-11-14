Безплатни изследвания за кръвна захар, консултации и здравни беседи започват в Ямбол по повод Световния ден за борба с диабета

Безплатни изследвания за кръвна захар, консултации и здравни беседи са сред инициативите, с които Ямбол се присъединява към кампанията „Здраве за всеки – заедно срещу диабета“, съобщиха от Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Кампанията е посветена на днешния Световен ден за борба с диабета – 14 ноември.

Професионалисти по здравни грижи от „Диагностично-консултативен център -1” в Ямбол ще извършат изследване и обучение за измерване на кръвната захар в пенсионерския клуб "Хале" в град Ямбол. На дошлите ще бъде предоставена информация за рисковите фактори, превенция и контрол на диабета, съобщиха от Регионалната колегия на БАПЗГ.

През целия месец ноември в пунктовете на лаборатория „Нова“ ще се извършва безплатно изследване за кръвна захар или холестерол. Планирани са също изнесени здравни беседи по училища и детски градини, изработване на здравно-информационни табла и арт работилници за деца.

В ранните часове днес на изнесен пункт в град Стралджа екип на РЗИ - Ямбол ще предостави възможност на всички желаещи да изследват кръвната си захар, артериалното налягане и телесното тегло, каза за БТА директорът на здравната инспекция д-р Радостина Калчева. На място, на ул. „Иван Козарев“ № 11, ще се раздават и здравно-информационни материали по темата.

По повод Световния ден за борба с диабета миналата година РЗИ - Ямбол организира седмица на безплатно тестване за болестта. Според предоставените тогава данни в област Ямбол с това заболяване са диспансеризирани девет хиляди души.