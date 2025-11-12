Сто дървета ще бъдат засадени на пловдивското Сахат тепе по инициатива на "Бизнесът за Пловдив" и район "Централен"

Сто дървета ще бъдат засадени тази събота на пловдивското Сахат тепе по инициатива на "Бизнесът за Пловдив" и район "Централен", съобщиха от пресцентъра на районната администрация.

Дърветата ще бъдат от различни растителни видове – "Копривка", "Дъб", "Черен бор" и "Бял ясен". Инициативата е част от по-мащабната кампания "Зеленото сърце на Пловдив" (Plovdiv Green Hearth), в която Сдружението с нестопанска цел (СНЦ) "Бизнесът за Пловдив" и район "Централен" обединиха усилията си по възстановяване на хълма в началото на годината.

В акцията ще вземат участие представители на администрацията и компаниите от сдружението. Добре дошли са и доброволци, на които на място ще бъдат раздадени ръкавици и рекламни тениски. От общинското предприятие "Градини и паркове" са подготвили предварително местата за засаждане с подходящите дълбочини за всеки от различните видове растения.

Като част от акцията от бизнес организацията ще поставят пейки на хълма, за доброволците ще осигурят топли напитки, а децата ще могат да поставят дървени къщички за птици, които предварително да оцветят в специално обособен кът.

"След пролетното почистване и отстраняване на сухите клони и дървета е време да продължим с работата по облагородяването. Имаме годишен план, който изготвихме заедно с кмета Георги Стаменов и неговите еколози. Обществено отговорно е да не се работи на парче, а заедно и в синхрон", споделя Александър Стайков, изпълнителен директор на сдружението, цитиран в съобщението.

Съвместните дейности по облагородяване на тепетата ще продължат и през следващата година, когато ще се работи усилено по изграждане на напоителни системи, видеонаблюдение, парково обзавеждане, посочват още от районната администрация.

Тази събота световноизвестната джаз певица Лиз Райт засaди дърво на хълма Бунарджика в Пловдив.