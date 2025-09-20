Турски съд блокира хитова песен в интернет заради твърдения, че вреди на младежта и морала

Турски съд е блокирал хитова песен в интернет по искане на Министерството на семейството и социалните услуги, съобщи на сайта си телевизионният канал Илке ТВ.

В аргументацията за искането си министерството е посочило, че песента "Съсипан" (Perperişan) на популярния турски изпълнител Мабел Матиз може да навреди на институцията на семейството, да повлияе негативно върху психическото развитие на децата и младежите, да наруши обществения ред и да предизвика възмущение в обществото. Министерството се е позовало и на жалби на граждани, подадени чрез президентския комуникационен център (CİMER), който осигурява пряка връзка на гражданите с президентската институция, в които се твърди, че текстът на песента е "в противоречие с обичаите и традициите на турското семейство".

Илке ТВ посочва, позовавайки се на групата за дигиталните права EngelliWeb, че в резултат на искането на министерството съдът е постановил песента да бъде блокирана в цифрови платформи като YouTube, Spotify и Apple Music в съответствие със закон, отнасящ се до блокиране на интернет съдържание на основания, свързани с националната сигурност и обществения ред.

Решението на съда е било предадено на Турската агенция за информационни и комуникационни технологии (BTK) за изпълнение.

В изявление, публикувано в Екс, Матиз отговори, че текстовете му са били "умишлено погрешно интерпретирани". Той описа песента като метафорична любовна история.

"Моите песни винаги са вдъхновени от много аспекти на живота", написа той. "Красотата на изкуството и литературата е, че всеки може да намери свой собствен смисъл. Тази песен е за любовта, разказана с игриви метафори. Нищо повече".

През последните години турските власти наложиха глоби на телевизионни канали и забраниха музикални клипове за предполагаемо нарушаване на моралните ценности, а за стрийминг услугите бяха въведени строги изисквания за издаване на лиценз за работа, посочва "Търкиш минит". Нови изменения разшириха допълнително държавните правомощия над онлайн платформите, което предизвика критики от международни правозащитни организации, допълва сайтът.