Подробно търсене

Белгиец, превозвал нелегални мигранти в автомобил с български номера, е арестуван в района на Гюргево

София Георгиева
Белгиец, превозвал нелегални мигранти в автомобил с български номера, е арестуван в района на Гюргево
Белгиец, превозвал нелегални мигранти в автомобил с български номера, е арестуван в района на Гюргево
Илюстративна снимка: Генерален инспекторат на румънската гранична полиция
Букурещ,  
05.09.2025 18:25
 (БТА)

Белгиец, управляващ автомобил с българска регистрация, е арестуван, след като опитал да вкара нелегално в Румъния петима мигранти, скрити в автомобила, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на днешно съобщение на Генералния инспекторат на румънската гранична полиция.

Полицаи от Териториалния инспекторат на гранична полиция в Гюргево са проверили на 3 септември автомобил с български регистрационни номера, управляван от белгийски гражданин. В автомобила са открити петима чуждестранни граждани, които възнамерявали да прекосят нелегално границата. Двама от мигрантите са пътували в багажника. 

Водачът е арестуван превантивно за срок от 30 дни по обвинение в трафик на мигранти.

Проверката е установила, че мигрантите са граждани на Ирак и са били поети от шофьора на 2 септември в София с цел да бъдат превозени до Западна Европа.

Нелегалните пътници са предадени на българските власти за продължаване на разследването и налагане на предвидените от закона мерки.

 

/СУ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:21 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация