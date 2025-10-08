Подробно търсене

Младата писателка и инфлуенсър Изабел Овчарова-Изи се срещна във Враца свои почитатели

Изабел Овчарова -Изи (вляво) и водещата Милена Николова. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
08.10.2025 20:00
 (БТА)

Среща с писателката и инфлуенсър Изабел Овчарова-Изи събра тази вечер в градската концертна зала във Враца част от почитателите ѝ. Организатори на срещата бяха Регионална библиотека „Христо Ботев“ и издателство „Сиела“.

„Не мога да определя коя е по-голямата ми страст – снимането на видеа или писането. Има моменти, в които не искам да изразявам креативността си в социалните мрежи, предпочитам да се затворя вкъщи, да седя и да си пиша разни неща. А има и други моменти, в които съм в по-специфично настроение и предпочитам да снимам видеа, да говоря“, обясни Изабел Овчарова.

Тя разказа, че обича да пише, откакто се е научила да го прави, а първата си книга е сътворила още в четвърти клас. До издаването на книги е стигнала, след като с нея се е свързало издателство и ѝ е предложило съвместна работа. Така на пазара се появява първата ѝ книга „Щастливей“, в която разказва за част от детството си, тийнейджърските години и училището.  

Овчарова съобщи, че от една година работи върху нова книга, но все още не се знае кога и дали ще бъде издадена. „Тя е по-различна е от досегашните, защото аз съм по-различна“, сподели авторката и допълни, че до края на годината предстои да излязат още две нейни кутии с карти от играта „Попитай и отговори“.

В отговор на въпрос на водещата Милена Николова, Овчарова отговори, че нейният любим автор е Луис Хей, обича книгите и на Мадлен Алгафари, с която с удоволствие би се срещнала, ако има тази възможност. 

„Това, което ми прави впечатление в тийнейджърите е, че правят много сравнения. Всички се сравняват със съучениците си, с хубавото момиче в Инстаграм, но реално никога не знаеш какво има зад кулисите, зад хубавите снимки, защото винаги има и още“, каза авторката и посъветва младите хора да не се водят само от „опаковката“, и да бъдат по-състрадателни един към друг.

