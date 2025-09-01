Превозвачите в Босна и Херцеговина започнаха протест заради високите мита и бюрократичните пречки

Няколкостотин превозвача от Босна и Херцеговина започнаха протест рано тази сутрин, предаде босненската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ). Превозвачите блокираха митнически терминали и главни пътища за товарни превозни средства, за да изразят недоволството си от административните пречки и високите мита, които нарушават конкурентоспособността на сектора, отбелязва РСЕ.

Те искат от Министерството на транспорта и съобщенията на Босна и Херцеговина, наред с други неща, спешно намаляване на времето за задържането им по границите чрез дигитализация на митническите процеси, премахване на правилото на ЕС „90/180“ (ограничение на престоя до максимум 90 дни в рамките на 180 дни) и връщане на поне половината от акциза върху горивата.

В неделя министерството обяви, че е провеждало редовни срещи с представители на транспортни компании, но че е „наясно с конституционните и законовите си отговорности“. От там подчертават, че на Министерския съвет е било предложено да сформира Комитет за улесняване на транспорта, но министрите от Съюза на независимите социалдемократи на отстранения президент на Република Сръбска Милорад Додик не са се съгласили с това.

Посочва се също, че министерството не може да влияе върху правото на пребиваване на професионалните шофьори в ЕС, което е определено от Шенгенското споразумение.

Министерският съвет на Босна и Херцеговина е водил преговори с представители на ЕС по този въпрос, но ЕС е отказал да освободи босненските шофьори от правилата, уреждащи пребиваването в ЕС.

Автомобилните превозвачи изразиха недоволство и през април, когато над 500 камиона преминаха през Сараево в протестен парад, припомни РСЕ. Тогава те изразиха недоволство от „вечните проблеми в този сектор, които правят местните превозвачи неконкурентоспособни на пазара“.

Босна и Херцеговина е почти изцяло зависима от международния автомобилен транспорт в търговията със страните от ЕС, посочва РСЕ.